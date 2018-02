Zoon (21) van Sandra van IC af na ernstig ongeluk: 'Hij weet niet dat hij een ongeluk heeft gehad'

Peter is van de Intensive Care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis af en ligt nu op een kamer in het ziekenhuis. Hij is geopereerd aan zijn gescheurde milt en had een zware hersenbloeding toen hij op de IC lag. Sandra bezoekt hem elke dag. Ze heeft nieuwe kleren voor hem gekocht, want de kleren die hij aanhad zaten onder het bloed na het ongeluk.

Af en toe wordt hij wakker en als zij langskomt gaat hij rechtop zitten. Peter weet niet dat er een ongeluk is gebeurd, legt zijn moeder uit. ,,Hij denkt nog steeds dat hij gevallen is en dat hij daarom nu in het ziekenhuis ligt." Met zijn geheugen gaat het niet goed, vooral niet met zijn kortetermijngeheugen. Maar hij slaapt veel en dat helpt hem bij zijn herstel. ,,Het gaat echt de goede kant op." Sandra klinkt opgelucht nu ze weet dat het ergste voorbij is. ,,Als hij eenmaal uit het ziekenhuis is, zullen ik en zijn vader hem verzorgen zolang dat nodig is." Hoe lang dit nodig zal zijn, durft Sandra niet te zeggen.

Getuige die deken over Peter heen legde

Nicole kwam woensdagavond net terug van het boodschappen doen. Ze kwam in haar auto aanrijden en zag iemand op de grond liggen die het uitschreeuwde van de pijn. Er zat toen al iemand bij hem die hem hielp. ,,Ik rende naar mijn huis, want ik woon vlakbij, om een dekentje te pakken." Toen ze de deken over Peter legde zag ze pas hoe 'afschuwelijk hij eraan toe was'. ,,Die aanblik ging door merg en been, dat zal ik nooit vergeten." Zijn hoofd en kleren zaten onder het bloed.

Quote Die aanblik ging door merg en been, dat zal ik nooit vergeten

Peter greep steeds naar zijn hoofd, omdat daar de grootste wond zat. Twee mannen die hem verzorgden moesten zijn armen vasthouden om de wond te beschermen. De 21-jarige Tilburger was sterk, weet Nicole nog. Zelf kon ze zijn armen niet in bedwang houden. Zijn moeder Sandra zegt precies hetzelfde: ,,Mijn zoon is sterk, dat is de enige reden dat hij dit overleefd heeft."

De ambulance kwam snel en de hulpverleners namen het toen van ze over.

Onmenselijk

Nicole begrijpt niet hoe de veroorzaker van het ongeluk heeft kunnen doorrijden. ,,Ik snap nog wel dat je van de schrik na een klap meteen wegrijdt. Maar deze persoon is uitgestapt, heeft het bebloede hoofd gezien van het slachtoffer terwijl hij het uitschreeuwde van de pijn, is toen weer ingestapt en weggereden. Dat is gewoon onmenselijk."

'Lieve mama'

Nicole schreef deed een oproep op Facebook om de moeder te vinden: 'Lieve mama, ik heb vandaag eerste hulp verleend aan je zoon. Ik maak me zorgen. Ik hoop dat alles goed komt.' Binnen tien minuten had ze een reactie, van het nichtje van Peter. Dinsdag gaat ze op bezoek bij Sandra, samen met de twee anderen die Peter eerste hulp gaven.



De doorrijder werd een uur na het ongeval gevonden, omdat zijn nummerbord op de plaats achterbleef. De politie doet nog steeds onderzoek.