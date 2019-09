Zoontje Rico Verhoeven jarig en Nieky Holzken wil auto ruilen

Er was al een landelijke an­ti-drugseen­heid in de jaren 90, maar die is een stille dood gestorven

21 september EINDHOVEN - Na de moord op advocaat Derk Wiersum klinkt de roep om een hardere aanpak van drugscriminelen. De kans is reëel dat er een speciale antidrugseenheid komt. Die was er al een, in de jaren negentig: de Unit Synthetische Drugs. Totdat deze sneuvelde door een grote reorganisatie.