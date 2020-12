Zorg om snelle stijging coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen: ‘Planbare urgente operaties niet meer te garanderen’

Nieuwsover­zicht | Aanhoudin­gen in zaak De Groot en nieuwe aanslag verijdeld - Baudet zorgt voor frictie in Brabantse FvD

29 december De frictie in de landelijke Forum voor Democratie blijft helemaal niet buiten de deur in Brabant. Dat zegt een Statenlid vandaag. De partij zit in het provinciebestuur en doet of er niets aan de hand is. Maar het rommelt. Verder was de afpersingszaak rond De Groot in Hedel weer groot in het nieuws: er zijn meerdere arrestaties verricht.