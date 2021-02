Zorgen over carnaval: plannen voor illegale feestjes

Tim (23) probeert bijna iedere dag zelfmoord te plegen: ‘Hij moet geholpen worden’

31 januari BREDA - In een jaar tijd verandert Tim* van een normale Bredase twintiger in een jongen die niet meer wil leven. Bijna iedere dag probeert hij er een einde aan te maken. Het is onbegrijpelijk voor zijn ouders Paul en Diantha* en de situatie is bovenal onhoudbaar in hun huis. Ze willen hulp. ‘Ik kan een knul van twee meter die zelfmoord wil plegen niet tegenhouden.’