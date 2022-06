Zou jij je aan nieuwe coronamaatregelen houden?

Unieke flashmob met muzikanten: eerste 'Symphonic Mob' in Nederland in Eindhoven

Klassieke muziek is verre van ouderwets, dat vind Duncan Ward, initiatiefnemer en dirigent van Symphonic Mob. Dit is een unieke flashmob waarbij 250 professionele muzikanten samenwerken met amateurs om een klassiek concert te geven in het openbaar. De eerste Nederlandse editie werd gehouden in het Piazza in Eindhoven.

19 juni