Zwaargewonde bij ernstig ongeluk in Venhorst

Dode aan Fuutlaan in Eindhoven is man (31) uit Boxtel, politie gaat uit van misdrijf

9:46 EINDHOVEN - De man die donderdagochtend is gevonden aan de Fuutlaan in Eindhoven is afkomstig uit Boxtel. Het gaat om een man van 31 jaar oud. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht.