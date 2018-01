Zwaargewonde bij ongeval op Ettensebaan in Breda

Burgemeester Depla sluit huizen Breda na schiet­in­ci­den­ten

6 januari BREDA - Twee huizen in Breda die zaterdag zijn beschoten, worden per direct gesloten. Dat besluit heeft burgemeester Paul Depla genomen. "Dit soort buitensporig geweld in een woonwijk is schokkend. Er hadden veel onschuldige slachtoffers kunnen vallen."