Zwanger tijdens de coronacrisis: ‘Mijn zwangerschap en corona zullen altijd onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar’

Nieuwsover­zicht | Productie mondkapjes in Brabantse fabriek - Efteling doet aangifte tegen bezoeker, en andersom

4 september We zijn straks niet langer afhankelijk van China en andere landen voor onze medische mondkapjes. Dat is althans de bedoeling van VDL en DSM, die miljoenen investeren in een fabriek in Helmond. De bedrijven verwachten dat mondkapjes voorlopig nog vaste prik blijven in binnenruimtes. Verder was het de dag waarop veel reacties kwamen op de nieuwe Piet in Eindhoven en reageert advocaat Woodrow verontwaardigd op de aangifte van een medewerker tegen een bezoeker.