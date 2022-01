Zwangere jonge vrouw onschuldig slachtoffer van illegale straatrace in Beugen

Verdachten aanslagen De Groot communi­ceer­den in codetaal: ‘Sleutelen aan brommers’

ARNHEM/HEDEL - Is ‘sleutelen aan brommers’ codetaal voor het plegen van een aanslag in de afpersingszaak rond de Hedelse fruithandel De Groot? Justitie, dat woensdag tijdens een voorbereidende zitting een inkijkje gaf in afgetapte gesprekken, denkt van wel.

17:30