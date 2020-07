‘Zwarte vrijdag’ in Brabant: houd rekening met flinke files door vakantie- én strandverkeer

Waterschap draait kraan naar aantal beken in oosten van Brabant dicht

29 juli DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas stopt deze week met de wateraanvoer naar een aantal beken in het oosten van de provincie Brabant. Dat is volgens het schap nodig omdat er door de ernstige droogte niet meer genoeg water is om alle beken van een stroompje te voorzien.