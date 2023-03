Zweef jij nog? Doe hier onze kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschappen

De kieswijzer, die we ontwikkelden in samenwerking met MijnStem, behandelt alleen thema’s waar jouw provincie of waterschap echt over gaan. Je krijgt dus geen vragen over het al dan niet verlagen van de btw of het sluiten van de grenzen. Daar beslist het kabinet immers over. Maar het gaat bijvoorbeeld wel over de aanleg van die ene weg waar al zo lang discussie over is. Of over de vraag of jouw waterschap alleen de dijken moet onderhouden of ook een eigen klimaataanpak moet ontwikkelen.