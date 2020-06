Zwerfafval in Brabant: van bankstellen in het bos tot uitpuilende containers

Het lijkt er op dat er meer afval dan normaal op openbare plekken wordt achtergelaten tijdens de coronacrisis. Op sociale media wordt daar de laatste weken dan ook flink over geklaagd. Of de hoeveelheid zwerfafval inderdaad is toegenomen in deze periode, is niet bekend, maar we kregen massaal reacties binnen op onze oproep om foto's te delen van rotzooi in de buitenlucht.