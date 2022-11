Zwerfafval verhindert natuurbeheer Biesbosch: ‘Is een groot openbaar toilet’

Ontsnapte wallaby uit Wouw dood gevonden op A58, was ‘Sweet 16'-ca­deau voor dochter huisarts

WOUW - De losgebroken wallaby die vorige week door de straten van Wouw rondhuppelde, is in de nacht van zaterdag op zondag dood gevonden op de A58, vlakbij de Wouwse Tol. Het dier was een cadeau ‘Sweet 16'-cadeau voor de dochter van huisarts Willem van de Kar. Het bijzondere presentje ontsnapte uit de tuin van de dokter omdat het hek open was gewaaid. Ondanks dat de huisarts op zoek ging met een schepnet, wist de kleine kangoeroe steeds te ontkomen.

