ZZP'ers in de bouw: Vakantie? Deze mannen werken zich het schompes

Bouwen is booming in Brabant. De keerzijde: vooral bouwvakkers - en trouwens ook schilders - met een eigen bedrijfje rennen zichzelf voorbij. Niks camping of appartementje dus de komende weken; het werkbusje is hun stek. "Ze hebben toch het gevoel dat ze het nú moeten verdienen.”



Vrijdag begint de bouwvak in deze regio. Bij grotere bouwbedrijven zit het, hoewel de verplichte vakantie voor bouwvakkers officieel al bijna veertig jaar niet meer bestaat, nog altijd in de genen, maar steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) werken de zomer door. Omdat het kan, maar vaak ook omdat het moet. Het werk blijft zich opstapelen, zeggen (ervarings)deskundigen.



Alleen de provincie Brabant telt al bijna dertigduizend bouwbedrijven, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (zie de cijfers hier links). De bouwers zijn hier - en uiteraard ook in de rest van Nederland - dus met velen. En nóg is het eigenlijk niet genoeg. Werkweken van zes dagen (en zestig tot zeventig uur) zijn voor zzp'ers eerder regel dan uitzondering.



"Met name de laatste twee jaar is het heel erg druk", zegt ook Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw, de grootste vakbond voor zzp'ers in bouw, hout en techniek. "Van stilstand tijdens de economische crisis, die in de bouw nog heel lang voelbaar was, is het nu heel hard hollen geworden. Veel zzp'ers zullen naar vakantie snakken. Het is wel een beetje doorgeschoten."