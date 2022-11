Als wijkverpleegkundige ben je een spin in het web

Meer dan steunkousen alleen aantrekken

“Werken in de thuiszorg past perfect bij mij”, vertelt Yasemin (28). Ze is wijkverpleegkundige bij Sint Annaklooster in Eindhoven. “Veel mensen denken dat werk in de thuiszorg inhoudt dat je ouderen helpt hun steunkousen aan te trekken. Maar we doen veel meer dan dat.” Op medisch gebied is het werk zeer breed. Zo gaat Yasemin ook aan de slag met medicijndispensers. Voor advies of specifieke behandelingen betrekt Yasemin andere professionals bij haar werk. “Ook signaleren we beginnende dementie en begeleiden we mensen die thuis sterven. Kortom: er komt veel kijken bij dit mooie werk.”