Als wooncoach zie je kwetsbare mensen groeien naar zelfstandigheid

Soms is het lastig om je staande te houden in de maatschappij en is hulp bij zelfstandig wonen nodig. Neos ondersteunt mensen bij het voeren van een zelfstandige huishouding en laat ze weer meedoen in de maatschappij. Hierbij gaat om een kwetsbare groep, zoals dak-en thuislozen met een complexe problematiek als drank-of drugsverslaving, psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. “Bij locatie Boutenshof hebben we tachtig studio’s met een eigen toilet, keukenblok en badkamer”, vertelt Evy. “Beneden is er een gezamenlijke leefruimte waar de bewoners overdag een potje poolen, samen spelletjes doen of tv kijken. Hoelang mensen in deze beschermde omgeving blijven is wisselend; soms kunnen ze al binnen een jaar doorstromen naar een eigen woning.”