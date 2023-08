Ashwin (32): ‘In een bepaald opzicht rijden we gratis’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heel Holland Elektrisch, dat is het doel van Opel. Maar is het iets voor jou? Voor de serie Laadpaaltalks spreekt reporter Fleur met Nederlanders die de overstap hebben gemaakt naar elektrisch rijden. Deze keer wijkagent Ashwin.

Welke vooroordelen had jij over elektrische auto’s?

“Het idee dat je niet in een echte auto rijdt. Ik ben van kinds af aan gek op auto’s. Hoe meer pk’s en hoe harder het klinkt, hoe mooier ik het vind. Mijn angst was dat je zonder motorgeluiden en schakelmomenten helemaal geen beleving zou hebben. Ik reed nog gewoon op diesel toen mijn vrouw haar elektrische auto kreeg en dacht eigenlijk niet dat ik er ook in zou gaan rijden. Maar al vrij snel pakte ik steeds vaker haar auto, haha.”

Waarom ging je toch overstag?

“We hebben een heel goedkoop energiecontract en kunnen aan huis laden. Toen mijn vrouw haar elektrische auto net had, ben ik gaan kijken wat ik kwijt was aan het volgooien van mijn auto en hoeveel opladen over zo’n zelfde afstand kostte. Dat bleek aanzienlijk goedkoper, waardoor ik er toch enthousiast over werd. Sterker nog: door de elektrische auto van mijn vrouw werd het een sport om zo rustig en anticiperend mogelijk te rijden om het grootst mogelijke bereik te creëren.”

Miste je het motorgeluid niet?

“Nee, gek hè? De beleving is in een elektrische auto anders, maar zeker niet minder groot. Het is lekker stil, dat blijk ik heel prettig te vinden. Ik vind het ook heerlijk dat je meteen vermogen tot je beschikking hebt, ongeacht hoe snel je rijdt. En door het gewicht en de stabiliteit voelt het alsof je een heel gedegen, veilige auto onder je hebt. Het nadeel van de eerste elektrische auto van mijn vrouw was dat hij een kleine accu had die vrij snel leeg was. Daardoor begon het bij mij te kriebelen: ik wilde meer.”

Waar heb je opgelet bij de aanschaf van je eigen elektrische auto?

“Ik wilde een elektrische auto met een grotere actieradius, zodat ik verder kan rijden zonder gedoe. Diezelfde wensen had mijn vrouw ondertussen ook, wat erin resulteerde dat we onlangs allebei een nieuwe elektrische auto hebben aangeschaft. Van de vorige elektrische auto van mijn vrouw wisten we al dat een overstap financieel interessant is, maar inmiddels hebben we ook nog zonnepanelen en een dynamisch energiecontract waarbij je per uur betaalt. Als ik zie dat de stroomprijs laag is, sluit ik mijn auto aan op de lader.”

Vind je luxe in je auto belangrijk?

“Zeker, dat was voor ons ook een van de redenen om nieuwe elektrische auto’s te kopen. De vorige elektrische auto van mijn vrouw was vrij basic, we wilden wat meer mogelijkheden. In onze huidige elektrische auto’s zitten standaard allerlei features: diverse anticipatiesystemen, zoals natuurlijk cruise control en lane assistant. Verder is vooral de ruimte in de auto voor mij belangrijk en hoe het er esthetisch uitziet. Ik wil in een mooie auto rijden.”

Wat is voor jou het grootste voordeel van elektrisch rijden?

“De kosten. Wij zijn in grote mate zelfvoorzienend, omdat op ons dak zonnepanelen liggen en we een laadpaal aan huis hebben. Op die manier rijden we ‘gratis’, wat niet helemaal het goede woord is, want we hebben natuurlijk geïnvesteerd in de auto’s en de zonnepanelen. Maar we zijn geen honderden euro’s per maand meer kwijt aan benzine- en dieselkosten, zoals eerder. Ik heb laatst uitgerekend wat ik nu kwijt ben en wat ik betaalde toen ik nog in een diesel reed. Dat was een groot verschil.”

Zou je andere mensen aanraden om de overstap naar elektrisch te maken?

“In grote lijnen wel. Ik kan me voorstellen dat het lastig is als je aangewezen bent op publieke laadpalen, want dan zijn de financiële voordelen minder groot. Toch denk ik dat je je voordeel er dan op de lange termijn ook makkelijk uithaalt. Bovenal wens ik iedereen het comfort toe van een elektrische auto. Dat zit ‘m vooral in het stille rijden. Ik denk dat veel mensen daardoor onbewust anders en milieubewuster gaan rijden. Normaal gooi je je auto in drie minuten vol bij het benzinestation. In een elektrische auto kost het je wat meer tijd, dus het wordt een soort spel om zo ver mogelijk te rijden zonder te laden.”

