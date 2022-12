Bezorgd na je operatie? Vraag advies aan de arts, gewoon vanuit jouw woonkamer

Vroeger bleef je na een heupoperatie nog een paar nachten in het ziekenhuis, maar als het allemaal goed gaat, mag je tegenwoordig dezelfde dag al naar huis. Dat heeft veel voordelen, want je slaapt nergens zo lekker als in je eigen bed en zit nergens zo fijn als op je eigen bank met die favoriete mok warme thee in je handen. Tegelijkertijd is het ook een beetje spannend. Gaat alles volgens het boekje of moet je toch het ziekenhuis bellen? Ook in die situatie is de app een uitkomst.