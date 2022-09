Comfortabel wandelen? Begin met goede wandelschoenen!

Voorbereidende vragen

Het kiezen van de juiste wandelschoenen brengt een aantal voorbereidende vragen met zich mee: Hoe ver ben je van plan gemiddeld per dag te wandelen? Over welke type paden wandel je het liefst? Loop je meestal in vlak of heuvelachtig gebied en wandel je met of zonder bagage? Naast deze vragen over jouw wandeltocht zijn er nog een aantal vragen te beantwoorden over jezelf als wandelaar. Sta je stevig op je voeten, of zwikken je enkels snel om? Heb je platte, smalle, brede, volle voeten of voeten met een hoge wreef? Wat is je lichaamsgewicht en ben je een ervaren wandelaar?