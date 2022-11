Dankzij deze nieuwe techniek kan Bente weer volop sporten

Stichting St. Anna ZorggroepBente Aarts begon op zesjarige leeftijd met korfballen en sindsdien is het haar favoriete sport. Ze traint twee keer per week en elk weekend staat er een wedstrijd op het programma. Nadat ze verschrikkelijk door haar enkel was gegaan, hield ze pijnklachten die haar flink belemmerden. Dankzij een nieuwe techniek, kan ze nu weer volop sporten.

“Mijn voet klapte naar buiten, dus de schade zat aan de binnenkant van mijn enkel. Ik bleef klachten houden en kreeg de tip om eens langs te gaan tijdens het enkel- en voetspreekuur bij Anna Topsupport”, vertelt Bente.

Enkel- en voetspreekuur

Dit spreekuur wordt iedere maandagmiddag gehouden, onder leiding van orthopedisch chirurg Joris de Kort, in samenwerking met de sportarts, orthopeed, fysiotherapeut en assistent orthopedie. Afhankelijk van jouw klachten, word je door één of meerdere van deze zorgverleners gezien. Mocht het nodig zijn, kan er meestal meteen een röntgenfoto worden gemaakt.

“Dokter de Kort wilde een MRI laten maken en daarna stelde hij voor om me te opereren”, vervolgt Bente. “Hij zei: ‘Denk er maar even rustig over na en bespreek het met je ouders.’ Maar na een uur wist ik het al. Hij had goed uitgelegd wat er gebeurt tijdens zo’n operatie, dat er daarna een revalidatietraject volgde bij de fysiotherapeut, maar ook dat er uiteindelijk een goede kans was dat ik weer op mijn oorspronkelijke niveau kon sporten.”

Nieuwe techniek in de operatiekamer

Volledig scherm © Stichting St. Anna Zorggroep De operatie waar Bente op doelt, bestond uit een enkelbandplastiek in combinatie met een internal brace. “Een enkelbandplastiek houdt in dat we de enkelbanden inkorten”, legt Joris de Kort uit. “We passen dit toe bij mensen die vaak hun enkel blijven verzwikken of pijn blijven houden na een verzwikking. Die ingreep kunnen we combineren met een internal brace. Dat is een nieuwe techniek waarbij je een extra bandje in de enkel plaatst. Dit heeft als groot voordeel dat mensen sneller hersteld zijn, waardoor dit een mooie oplossing is voor mensen die graag sporten.”

Revalidatietraject

Na de operatie werd Bente begeleid door Don Lamers. Deze fysiotherapeut maakt deel uit van het multidisciplinaire team van Anna Topsupport en heeft regelmatig overleg met zijn collega Joris de Kort. “De revalidatie wordt opgedeeld in fases”, legt hij uit. “In de eerste fase trainen we op de mobiliteit van de enkel en daarna gaan we ons steeds meer focussen op kracht en stabiliteit. In de laatste fase werken we echt richting de sport. Het is een groot voordeel van deze techniek dat de enkel niet in het gips moet, waardoor je stijfheid voorkomt en complicaties vermindert. Je kunt snel beginnen met trainen en hebt een goede kans dat je weer terug kunt naar je oorspronkelijke niveau.”

Blij dat ik het heb laten doen

Bente knikt instemmend: “Ik doe weer volle bak mee met trainingen en wedstrijden. Ik heb helemaal geen klachten meer. Als ik een verkeerde landing heb gemaakt, voel ik het wel, maar dat is ook zo weer over. Dus dat is heel normaal. Ik ben blij dat ik het heb laten doen. De revalidatie was wel zwaar, maar het was het waard. Ik sport vrijwel elke dag en ik ben superblij dat ik dat nu weer kan doen.”

