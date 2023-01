De blauwe papiercontainer komt eraan: maak het afval scheiden makkelijker

Cure AfvalbeheerDe gemeenteraad van Eindhoven heeft in 2021 besloten dat de inzameling van het huishoudelijke oud papier en karton via verzamelcontainers moet gaan gebeuren. En het is nu zover: vanaf 6 maart 2023 start Cure met het uitdelen van de blauwe papiercontainer in de gemeente. Op 25 mei van dit jaar zijn de laatste blauwe papiercontainers uitgegeven aan alle Eindhovense huishoudens.

Eenvoudiger papier en karton scheiden

De container heeft een grijze kleur met een blauwe deksel. De blauwe papiercontainer heeft een inhoud van 240 liter. Met de blauwe afvalcontainer scheid je voortaan makkelijker jouw oud papier en karton. Papier op de goede manier scheiden van ander afval is belangrijk. Oud papier en karton is te verwerken tot nieuw papier en karton. Dat scheelt grondstoffen, is goedkoper en veel beter voor het milieu.

Extra container

Volledig scherm © Cure Afvalbeheer Iedereen met een woonhuis ontvangt de papiercontainer dit voorjaar en deze maakt na ontvangst deel uit van je vaste afvalpakket. Deze bestaat nu uit: een container met grijze deksel voor restafval, een container met een groene deksel voor gft-afval en etensresten en, binnenkort dus ook, een container met een blauwe deksel voor oud papier en karton. Voor inwoners met een appartement of flat komen er in 2024 ondergrondse containers voor de inzameling van het oud papier en karton.

Wijziging inzamelfrequentie

Met de introductie van de blauwe papiercontainer verandert ook de inzamelfrequentie. Nu komt Cure elke twee weken het oud papier en karton inzamelen. Dit verandert naar een keer in de vier weken. De nieuwe inzamelroutes staan half maart live in de afvalkalender. Deze is in te zien via de Cure app of op de Afvalwijzer. Inwoners die geen internet hebben kunnen een fysieke kalender aanvragen bij de klantenservice van Cure via 040-2500130.

Maak karton klein

Past een doos niet in de papiercontainer? Maak deze dan klein door de doos in stukken te knippen of te scheuren. Stop de stukken los in de papiercontainer. Grote hoeveelheden oud papier en karton breng je naar de milieustraat. Voor het bezoek aan de milieustraat heb je de Cure-milieupas nodig. Heb je deze niet (meer)? Vraag de pas dan aan via de website.

De papiercontainer op juiste wijze gebruiken

Papier en karton is volledig recyclebaar, maar dan mag er geen ander afval bij zitten. Cure leegt jouw papiercontainer niet als er ander afval in zit. Is dit wel het geval? Dan wordt de container niet geleegd en moet je zelf het verkeerde afval eruit halen. Je kunt je bak dan weer bij de volgende ophaalronde aan de straat zetten (op de ophaaldag voor 7:30 uur).

En dan nog enkele tips:

Volledig scherm © Cure Afvalbeheer ● Zet de blauwe papiercontainer op een makkelijk bereikbare plek: De inhoud van de papiercontainer stinkt niet en trekt geen ongedierte aan. Je kunt deze container ook binnen zetten, in bijvoorbeeld een schuurtje of garage.

● Verzamel je oud papier en karton binnen: Breng dit een keer in de week naar de papiercontainer. Dit scheelt heen en weer lopen.