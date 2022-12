De evenementensector is weer in volle gang: bedrijven willen groeien

Na twee coronajaren is 2022 een ontzettend druk jaar geweest voor deze leveranciers. Volle bak gaan na twee jaar volledige stilstand geeft de nodige uitdagingen. Werk was er genoeg, maar mensen om dit werk uit te voeren waren moeilijk vindbaar. Om toch zo veel mogelijk werk verzet te krijgen hebben de drie evenementen toeleveranciers de koppen bij elkaar gestoken en gekeken hoe ze door samenwerken meer werk konden verzetten. Door diverse afdelingen samen te voegen is er een grote efficiëntie slag gemaakt, bijvoorbeeld in het magazijn. Als het ene bedrijf het een dag drukker heeft en het andere wat rustiger versterken de magazijnmensen elkaar.



Logistiek gezien worden er nu ritten gecombineerd. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld een tent gelost voor Van Ham en aansluitend worden in Utrecht vloeren opgehaald voor 123 Floorrent. Door slimmer en makkelijker te werken kan er meer werk verzet worden zonder de werkdruk te verhogen en wordt er meer continuïteit geboden aan medewerkers. Na een jaar van experimenteren en aftasten gaat de samenwerking nu verder uitgebreid worden. Zodat alle bedrijven weer kunnen gaan groeien.