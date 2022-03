De Matthäus-Passion door philharmonie zuidnederland: beleef dit adembenemende meesterwerk

Er zijn nog weinig momenten waarop we echt tot rust kunnen komen. Een kijkje in onze ziel kunnen nemen en reflecteren op het leven van alledag. Niet voor niets heeft de Matthäus-Passion de afgelopen jaren niets in waarde ingeboet. Integendeel zelfs. Het werk is onbetwist nummer één op de Hart & Ziel Lijst van Radio 4, én een echt Nederlandse traditie. ‘De Matthäus’ is elk jaar rond Pasen te horen in honderden uitverkochte concertzalen en afgeladen kerken door het hele land. Ook philharmonie zuidnederland heeft de geniale en aangrijpende muziek van Johann Sebstian Bach weer op het programma staan.