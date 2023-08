De mensen achter de schermen op Eindhoven Airport

“Eigenlijk zijn wij de regisseur. De mensen op de set zijn er direct voor de passagiers en de bagageafhandeling”, zegt Frédérique Portheine, Airport Operations Manager bij Eindhoven Airport. Ze is samen met haar directe collega’s van Airport Operations verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie op de luchthaven. Ze houdt scherp in de gaten of de processen goed doorlopen en of op het platform te allen tijde de safety- en securityregels worden nageleefd. Zo stuurt ze een calamiteit aan en houdt de inzet van de gates en/of bagagebanden in de gaten als het druk wordt. Ook kijkt ze camerabeelden terug bij een verdachte situatie. In haar werk schakelt ze dagelijks met bijvoorbeeld de verkeerstoren, afhandelaar, luchthavenbeveiliging, douane en de Marechaussee. Het moet gestroomlijnd gaan allemaal. “Wij doen alles voor een gelukkige passagier.”