Denk goed na over een domeinnaam, want de effecten kunnen groot zijn

De duurste domeinnamen

Tips voor een betere domeinnaam

Je zult je nu vast afvragen waarom mensen zoveel geld over hebben voor een domeinnaam. Hoe kan het zijn dat de ene domeinnaam meer waard is dan de andere? Dat heeft te maken met de volgende factoren:



1. Lengte: je hebt een originele naam bedacht voor jouw website. Je hebt de naam gecheckt bij TransIP en de naam is nog beschikbaar. Maar, is de naam eigenlijk wel zo goed als jij in eerste instantie had gedacht? Een goede domeinnaam moet namelijk niet te lang zijn. Hoe korter, hoe beter de naam kan worden onthouden.



2. Extensie: een domeinnaam die eindigt op .com is veel waard. Dat komt omdat .com wereldwijd wordt gebruikt en door iedereen wordt herkend. De extensie .nl is de populairste extensie in Nederland. De extensie .eu laat zien dat jouw site actief is in Europa.



3. Generieke naam: een generieke domeinnaam is veel waard, zoals ‘vakantie’ of ‘voetbal’. Dit zijn brede begrippen en mensen begrijpen meteen waar de site over gaat.