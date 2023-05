Deze nieuwe verfspeciaalzaak verkoopt unieke kleuren die je nergens anders vindt

Net even een ander kleurtje

Verfboetiek is er voor iedereen die passie heeft voor interieur en styling en die op zoek is naar iets unieks. “Wij verkopen geen standaard kleuren, maar echt bijzondere kleuren die net even anders zijn en ervoor zorgen dat je interieur er helemaal uitspringt. Met een van onze kleuren op je muur krijg je gegarandeerd wauw-reacties van je visite”, zegt Guido Breedveld, eigenaar van de gloednieuwe speciaalzaak aan de Willem de Konijnenburglaan.

Duurzaamheid

Bij Verfboetiek kom je niet alleen voor een buitengewone kleur, maar ook voor duurzame verf. Guido: “Alle verf die we aanbieden is 99 procent ecologisch. Maar onze leveranciers gaan verder dan alleen het maken van milieuvriendelijke verf zonder schadelijke stoffen, ook het hele productieproces is duurzaam. Overigens zijn wij ook dealer van de duurzame wandpanelen van Wonderwall Studios. Deze zijn gemaakt van gerecycled hout en geven je interieur een mooi karakter.”

Kleurrijke open dag

De winkel is sinds april geopend, maar de officiële opening staat zaterdag 10 juni op de agenda. Op die dag is iedereen welkom om onder het genot van een hapje en drankje de kleurrijke winkel te komen bewonderen. Tussen 9.30 en 16.00 uur is er een Little Greene/Farrow & Ball interieurstyliste aanwezig die al jouw vragen over kleur en interieur kan beantwoorden. Natuurlijk ga je niet met lege handen naar huis, want iedere bezoeker ontvangt een leuke goodiebag en twee gratis kleurentesters naar keuze. Alvast inspiratie opdoen? Neem een kijkje in de webshop.