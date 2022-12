Deze topwedstrijden bleef je in dit voetbalstadion

Goede stadionsfeer

Vorig seizoen verraste FC Eindhoven vriend en vijand door heel knap op de derde plaats te eindigen. Slechts vier punten was de ploeg van Rob Penders verwijderd van Eredivisievoetbal aan de Aalsterweg. In de play-offs ging het helaas mis tegen ADO Den Haag, maar FC Eindhoven heeft zichzelf weer op de kaart gezet. Bomvolle tribunes in het Jan Louwers Stadion zorgden voor een mooie sfeer. Zo werd er luid gezongen en stonden de toeschouwers geregeld op de banken.