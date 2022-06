Dit is waarom het verstandig is om over jouw testament te praten

Perrée Financieel AdviesNadenken over de dood en het maken van een testament is bij uitstek een onderwerp om vooruit te schuiven. Het is immers geen gezellig onderwerp, het kost geld en men weet lang niet altijd waar ze moeten beginnen. Toch is het belangrijk dat hier over wordt gesproken. Het volgende voorbeeld illustreert waarom.

Illustratie van de werkelijkheid

Een gezin met twee kinderen hebben een eigen huis en wat spaargeld. Ze hebben nog niets geregeld, maar waren dit al wel lang van plan. Op een ochtend wordt de vader (68) niet meer wakker. Naast het verdriet krijgt zijn vrouw (67) na een aantal maanden, geheel onverwachts, een brief van de Belastingdienst waarin staat dat ze 9.400 euro aan erfbelasting moet betalen over de zogenaamde kindsdelen.

Volledig scherm Een jaar later krijgt zij een hersenbloeding. Helaas wordt ze wilsonbekwaam en wordt ze opgenomen in een zorginstelling. De kinderen willen graag haar huis verkopen, maar horen dat dit niet kan. Ze zijn immers niet de eigenaar van de woning, dat is de moeder. En zij kan en mag niet meer tekenen. Tot overmaat van ramp gaat de zorg ook nog een eigen bijdrage berekenen, waarbij de waarde van de bezittingen van moeder, dus ook het huis waarin ze niet meer woont, worden meegenomen.

Helaas zijn dit soort situaties veel voorkomend in de praktijk. Veel van dit soort financieel en emotioneel leed kan echter gemakkelijk worden voorkomen.

Hoe had het geregeld kunnen worden?

Het voorgaande voorbeeld illustreert dat het belangrijk is om op voorhand de zaken rondom overlijden, wilsonbekwaam worden en in de zorg terecht komen, goed te regelen. Bij De Erfrecht Planners kunnen ze het volgende voor je regelen:



1. Geen of heel weinig erfbelasting betalen bij het eerste overlijden;

2. Jouw vermogen veiligstellen voor de eigen bijdrage in de zorg;

3. Jouw huis in veiligheid brengen bij het eerste overlijden;

4. Een onbelaste rente van zes procent opnemen over de kindsdelen;

5. De fiscale vrijstelling van je kleinkinderen opnemen in jouw testament;

6. De koude kant helemaal uitsluiten;

7. De langstlevende benoemen als executeur met als opvolging de kinderen;

8. Uitgebreide volmachten/levenstestamenten maken zodat je voor elkaar kunt tekenen en jouw vermogen veiliggesteld kan worden voor de zorg.

Heb je geen testament? Of heb je een testament van vóór de wetswijzigingen van 2003 en 2010? Dan is de kans erg groot dat je te veel erfbelasting betaalt en jouw vermogen niet beschermd is wanneer je zorgbehoevend wordt.

Jouw situatie vrijblijvend laten beoordelen

