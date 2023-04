Dit werk maakt Rian bewust van wat belangrijk is in het leven

Rian is lovend over haar werkgever. Niet alleen vanwege de kansen die ze zelf kreeg, maar ze is minstens zo enthousiast over de kleinschalige teams en de betrokkenheid van iedereen binnen de organisatie. “Je loopt zo even binnen bij de bestuurder of doet een bakje koffie met de kwaliteitsfunctionaris. Je bent overal welkom en iedereen wil je helpen. Het is overzichtelijk en iedereen is makkelijk bereikbaar. We staan allemaal klaar om elkaar te helpen en inmiddels heb ik zelf al op bijna elke locatie of wijkteam ingevallen als dat nodig was. Andersom komen de collega’s uit andere teams of locaties ook in ons hospice en logeerhuis helpen. In mijn ogen is dat hoe het hoort, we moeten het toch samen doen.’’



