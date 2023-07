Dit zijn de vele voordelen als je met een e-bike naar je werk gaat

Door de elektrische trapondersteuning van een e-bike kun je gemakkelijk lange afstanden afleggen en rijd je moeiteloos heuvelopwaarts of tegen de wind in. Zonder hard te trappen ga je toch snel vooruit, waardoor je fris en fruitig op je werk aankomt en er soms zelfs sneller bent dan met filerijden in de auto. Bovendien bespaar je naast tijd, ook geld op brandstof, onderhoud en verzekeringen.



Daarnaast is het gezond om elke dag naar je werk te fietsen. Je verbrandt niet alleen calorieën, het is ook goed voor je conditie en mentale gezondheid. Je begint fitter aan je werkdag en na werktijd kan je door beweging in de buitenlucht de werkstress beter achter je laten. Om de gezondheid van medewerkers te stimuleren nemen dan ook steeds meer bedrijven een fietsregeling op in hun secundaire arbeidsvoorwaarden.