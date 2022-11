Door de behandeling van Hersenz leerde Bente om te gaan met haar hersenletsel

Er is iets veranderd, maar wát? In de eerste jaren na het auto-ongeluk had Bente niet meteen door wat er met haar aan de hand was. “Ik wist dat ik hersenletsel had opgelopen maar begreep niet wat dat inhield”, vertelt ze. “Ik wilde gewoon zo snel mogelijk mijn leven weer oppakken.” Bente vond ook dat ze niet mocht klagen; het was immers een wonder dat zeer heelhuids uitgekomen was. Toch merkte ze dat er dingen waren veranderd. En daar had ze veel moeite mee.

Onzichtbare gevolgen

Na het ongeluk hield Bente geen direct zichtbaar letsel over, maar wel problemen met haar geheugen. Ze raakt nu snel overprikkeld en heeft moeite haar emoties onder controle te houden. “Om de rust in mijn hoofd te bewaren heb ik structuur en planning nodig. Alles om me heen moet netjes en geordend staan, anders wordt het chaotisch in mijn hoofd.” Ook veranderingen en ad hoc situaties zijn moeilijk voor haar.‘ Schakelen duurt langer en ik heb geheugenproblemen.’

Behandelprogramma Hersenz

Hersenz is een op maat samengesteld behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Door het programma te volgen begrijpt Bente nu beter wat haar hersenletsel inhoudt. "Vooral de groep heb ik als heel veilig ervaren. Niemand snapt je beter dan iemand die hetzelfde letsel heeft. Dat hielp om mijn klachten te leren accepteren. De groep waarin ik zat voelde veilig: verschillende mensen, ieder met een ander verhaal, waren tegelijkertijd met elkaar verbonden."

Controle en acceptatie

Bentes doel is om haar emoties onder controle te krijgen en haar grenzen beter aan te voelen. Ook wil ze de veranderingen in haarzelf leren begrijpen en een plek geven. “Mijn geheugenproblemen, de behoefte aan duidelijkheid en structuur, en alles netjes willen houden: het zijn allemaal dingen die voorheen nooit zo erg waren. Dankzij Hersenz begrijp ik mezelf beter. Ik ben duidelijker over mijn grenzen en heb geleerd mijn energie goed te verdelen. Zo kan ik lastige situaties beter beheersen.”

Ups & downs

Ondanks de behandeling blijven er moeilijke momenten. "Ik mag best een keer down zijn. Zolang ik me maar besef wat ik allemaal al heb overwonnen." Wel blijft ze het lastig vinden dat mensen niks aan haar kunnen zien. Het kan daardoor onduidelijk zijn waar haar plotselinge gedragsverandering vandaan komt, bijvoorbeeld als er te veel prikkels zijn. "Ik ga niet meteen aan iedereen vertellen wat ik heb meegemaakt. Wel heb ik geleerd om zo nodig meer uitleg te geven."

Over Hersenz

SWZ Zorg ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel. In de regio Oost-Brabant is SWZ zorg de aanbieder van het behandelprogramma Hersenz. Anders dan andere aanbieders richt Hersenz zich op de chronische fase ten gevolge van hersenletsel na revalidatie. Kijk voor meer informatie op www.swzzorg.nl enwww.hersenz.nl.

