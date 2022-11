Door een speciaal behandelprogramma leerde Bente om te gaan met haar hersenletsel

Er is iets veranderd, maar wát? In de eerste jaren na het auto-ongeluk had Bente niet meteen door wat er met haar aan de hand was. “Ik wist dat ik hersenletsel had opgelopen maar begreep niet wat dat inhield”, vertelt ze. “Ik wilde gewoon zo snel mogelijk mijn leven weer oppakken.” Bente vond ook dat ze niet mocht klagen; het was immers een wonder dat zeer heel huids uitgekomen was. Toch merkte ze dat er dingen waren veranderd. En daar had ze veel moeite mee.