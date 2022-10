Een afvalloze toekomst? Deze gemeentes gaan er voor

Voor een afvalloze maatschappij wordt landelijk steeds meer ingezet op het recyclen van materialen. Investeringen in digitalisering is daarbij van groot belang, zegt Hendriks. ‘Digitalisering gaat niet alleen over planningen en het bouwen van netwerken, maar ook over afvalinzameling- en verwerking. Dat gebeurt steeds meer automatisch, met bijvoorbeeld op afstand bestuurbare kranen. Automatisering voor effectief hergebruik en recycling is iets waar we bovenop zitten en de gemeenten over adviseren.’ Het verwerken van ingebrachte afvalstoffen is voor Cure een steeds grotere uitdaging. Met afvalverwerkers moet de logistiek worden besproken en contractuele afspraken worden gemaakt. Ook met lokale overheden. ‘Er kan steeds meer, maar de afvalketen is een complex proces.’