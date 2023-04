Een expertisecentrum: wat is dat precies?

Dankzij alle kennis over deze aandoening in het expertisecentrum Huntington van Archipel in Eindhoven, krijgt de cliënt hier de best mogelijke zorg en begeleiding, waardoor diegene de kans krijgt om zijn of haar leven zo lang mogelijk in te richten op de manier die hij of zij kiest. Anderzijds kunnen ook andere zorgcentra aankloppen bij een expertisecentrum. Het is dus niet alleen een behandellocatie, maar net zo goed een vraagbaak voor andere zorgcentra in de regio.