Een extra container in Eindhoven: vanaf nu is het mogelijk

Uiteindelijk wordt er in Nederland gestreefd naar een afvalloze maatschappij. De extra containers in zijn een stap in de goede richting. Daarom vindt er in oktober een evaluatie van de uitlevering van de blauwe bakken plaats. Dit gebeurt met de gemeente Eindhoven. Er wordt dan gekeken naar opmerkingen van Eindhovenaren die zijn binnengekomen.



Alles wordt bekeken en aan de hand hiervan wordt besloten of er in de praktijk wijzigingen moeten plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitleveren van een kleinere kliko of het innemen van de kliko voor mensen die het niet gebruiken. Uit de evaluatie zal blijken of dit wordt doorgevoerd.