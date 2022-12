Een middelbare school met een academy, musical en Songfestival? Hier hebben ze het allemaal

Scholengemeenschap Were DiZit jouw zoon of dochter in groep 7 of 8 van de basisschool? De open dagen van de middelbare scholen komen er weer aan. Samen met jouw kind kan je een kijkje nemen op verschillende scholen om zo een betere keuze te kunnen maken. Een van die scholen is Scholengemeenschap Were Di.

Een veilige leeromgeving

Op SG Were Di staat een veilige leeromgeving centraal. Het is een kleinschalige organisatie, iedereen kent elkaar, de lijnen zijn kort. De leerlingen voelen zich vertrouwd in hun eigen gebouw, hun eigen lokalen, hun eigen docententeam.

Ontwikkelingen binnen het onderwijs

Wat het onderwijs betreft, biedt Were Di bijna alle mogelijkheden die het Nederlandse onderwijssysteem kent. En soms nog meer. Were Di biedt verschillende programma’s aan, zoals: het Songfestival, verschillende sporten, de Were Di Academy, een musical en buitenlandse reizen.

Bij Were Di Drie wordt op een eigentijdse manier geleerd. Er wordt gewerkt volgens het principe van ‘natuurlijk leren’, waarbij niet uitgegaan wordt van een methode of schoolboek, maar van de leervragen die ieder mens zich stelt.

Volledig scherm © Scholengemeenschap Were Di Ook binnen het ‘reguliere onderwijs’ zijn er veel ontwikkelingen in die richting. Er wordt steeds meer gelet op de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen, er komt steeds meer maatwerk. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de mogelijkheden om een vak op een hoger niveau te doen of een versneld examen in een vak af te leggen.

Mentor

Iedere leerling op Were Di heeft een mentor die het vaste aanspreekpunt voor het kind en de ouders is. In de mentorlessen wordt aandacht gegeven aan alles wat er bij het schoolgaan komt kijken en daar leren de kinderen ook met elkaar om te gaan, met elkaar te leven en te leren.

Vragen stellen tijdens de open dag

Were Di laat jou graag zien hoe de school werkt, leeft en bruist. Er zijn verhalen die je kunt lezen, verhalen die je kunt zien en verhalen die je kunt horen. Tevens is er alle ruimte om vragen stellen.

Volledig scherm © Scholengemeenschap Were Di

Meer weten?

Wil je meer weten over Were Di of meer weten over het Songfestival, het sporten, de Were Di Academy, de musical en de buitenlandse reizen? Kom 28 januari van 09.00 tot 13.00 naar de Open Dag.