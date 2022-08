Eindhoven Airport versterkt de regio met partnerships

Eindhoven Airport faciliteert de terugkeer van de ploegen met partner BrabantSport en La Vuelta Holanda (de Nederlandse marketingtak van de Spaanse wielerronde). De luchthaven heeft al jaren een partnership met BrabantSport. Hiermee is de luchthaven een van de partners die het mogelijk maakt dat BrabantSport topsportevents naar Brabant kan halen, zodat bewoners van de provincie in ‘de eigen achtertuin’ kunnen genieten van sport van (inter)nationale allure. Daarnaast helpt de financiële bijdrage van partners bij het investeren in talentontwikkeling zodat sporters uit Brabant kunnen doorgroeien naar de top. Eindhoven Airport ziet de meerwaarde van topsportevents in de provincie. Ze trekken bezoekers uit binnen- en buitenland waardoor de regio nóg beter op de kaart wordt gezet.