Eindhoven Airport verzorgt vaak de verbinding met het thuisland

Eindhoven AirportAangezien de feestdagen eraan komen, plannen veel mensen een bezoek aan hun thuisland om samen met hun familie en vrienden kerst en oud en nieuw te vieren. Studenten en werknemers die oorspronkelijk uit het buitenland komen, maar tegenwoordig wonen in Eindhoven of omgeving, maken veel gebruik van Eindhoven Airport. De luchthaven blijkt de verbinding te zijn tussen hun thuis en de regio waar ze nu wonen en economisch ondersteunen.

Bij studenten en werknemers in Zuidoost-Brabant die oorspronkelijk uit het buitenland komen zijn vooral bestemmingen in Oost-Europa en Europese hoofdsteden populair. Uit cijfers van de luchthaven blijkt dat van de ruim 4,9 miljoen passagiers op Eindhoven Airport dit jaar (tot half oktober) ruim 1,2 miljoen reizigers vlogen vanaf of naar Oost-Europa. Zo’n 1,6 miljoen reizigers vlogen vanaf of naar een van de 25 hoofdsteden die de luchthaven aanbiedt. Opgeteld koos daarmee meer dan de helft van de passagiers voor een bestemming in Oost-Europa of een hoofdstad. Voornamelijk voor vrienden- of familiebezoek. Dat aantal is niet gering en nog steeds groeiende. Enkele cijfers op een rij.

Polen en Bulgarije hofleverancier in industrie en universiteit

De provincie Brabant telt volgens cijfers van de provincie ruim 100.000 arbeidsmigranten. Zij leveren met hun werk - vooral in de logistiek of bij agrarische of voedselverwerkende bedrijven - een belangrijke bijdrage aan de Brabantse economie. Twee derde deel van hen komt uit landen in Midden of Oost-Europa. Veruit de meesten komen uit Polen, gevolgd door Roemenië, Hongarije en Bulgarije. Ook op de TU/e komen steeds meer studenten uit Oost-Europa.

Volgens Brainport komt met 629 het grootste aantal internationale technologiestudenten uit Bulgarije, op een totaal van 4.135 internationale studenten in 2020. Verder zijn er ook steeds meer kenniswerkers in onze regio. In 2019 telde de gemeente Eindhoven alleen al 9.000 kenniswerkers. Zij werken bijvoorbeeld in de technologie, in de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen of in softwareontwikkeling of -productie.

Oost-Europese bestemmingen populair met kerst

Vaak komen de internationale studenten, kenniswerkers en arbeidsmigranten via Eindhoven Airport naar Brabant. Ook voor een bezoek aan familie en vrienden in hun thuisland in de december feestmaand stappen ze in Eindhoven op het vliegtuig.

Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de top vijf bestemmingen van Eindhoven Airport in december 2021. Na Alicante en Malaga zijn Krakau, Budapest en Sofia het meest in trek. Er vertrokken die maand ruim 21.800 passagiers naar de drie steden in Midden en Oost-Europa tegenover ruim 19.000 naar de Spaanse bestemmingen. Waar naar verwachting de reizigers naar Spanje kiezen voor een zonnige decembermaand, reizen de arbeidsmigranten, internationals en studenten naar hun thuisland om daar de kerstperiode door te brengen samen met dierbaren.

