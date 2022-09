Energieneutraal én een eigen achtertuin: uniek in Bosrijk

Van Wanrooij ProjectontwikkelingWonen aan de rand van Eindhoven, midden in het groen. In een energieneutrale woning mét een eigen achtertuin en een A++++ (jawel, dat zijn vier plustekens) energielabel. Dat kan straks in The New Mess in Bosrijk, een onderdeel van de wijk Meerhoven, waar Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij een plan ontwikkelt met achttien woningen. De inschrijving start op 22 september. Zorg dat je er op tijd bij bent.

Sculpturale architectuur. Zo worden de nieuw te bouwen woningen omschreven. En als je de plannen bekijkt, begrijp je de woordkeus. De woningen zijn als beelden in een beeldentuin geplaatst in het groen. De bakstenen in verschillende bruintinten in combinatie met de houten luiken en kozijnen in een neutrale grijze kleur, zorgen ervoor dat de woningen subtiel opgaan in de omgeving. De nadruk in deze wijk ligt op het groen, de bomen en het kanaal om de hoek, terwijl je op fietsafstand van het centrum van Eindhoven woont en op loopafstand van het winkelcentrum.

Er worden twee woningtypen gerealiseerd, die beiden een zee aan ruimte bieden. Het ene type is een tweelaagse woning met drie slaapkamers en een woonoppervlak van 130 vierkante meter en het andere type is een drielaagswoning met vier slaapkamers en een woonoppervlak van 150 vierkante meter.

Volledig scherm © Van Wanrooij Projectontwikkeling

Slim benutten van de stand van de zon

De achtergevels van de woningen liggen op het zuiden of zuidwesten en zijn ontworpen met veel glas waardoor er volop licht binnenvalt. Wellicht is je eerste gedachte dat het daardoor bloedheet wordt in huis tijdens een hittegolf, maar dat is een misvatting. In de eerste plaats hebben de gevels een zeer hoge isolatiewaarde én er is rekening gehouden met de steeds heter wordende zomers door overstekken te integreren in het ontwerp die in de zomer, als de zon hoog staat, het meeste zonlicht weren en in de winter het laagstaande zonnetje juist wel binnenlaten.

Bovendien vormen de wintertuinen aan de achterzijde van de woning warmtebuffers en de woningen zonder wintertuinen zijn voorzien van houten, beweegbare luiken. Door dit goed doordachte ontwerp heb je dus wel het licht in je woning, maar alleen in de winter ziet de zon kans om naar binnen te schijnen en je woning op te warmen. De overige gevels zijn juist erg massief en grotendeels gesloten. Dit versterkt de thermische isolatie en zorgt voor minimale opwarming in de zomer én minimaal warmteverlies in de winter. De woningen zijn standaard energieneutraal en dat scheelt flink qua maandelijkse energielasten. Met optionele extra zonnepanelen, kan je zelf nóg meer duurzame energie opwekken.

Eigen achtertuinen

De woningen zijn niet alleen duurzaam vanwege het A++++ label, maar er is ook een zorgvuldige selectie gemaakt qua bouwmaterialen en de complete woonomgeving is aangepast aan het veranderende klimaat. De open bestrating en groene daken zorgen voor droge voeten tijdens hevige regenbuien en de biodiversiteit biedt plaats aan insecten en broedende vogels. Elke woning heeft een eigen achtertuin die aansluit op een gemeenschappelijke bloementuin met wandelpaden, verschillende soorten bloemen en kruiden en een picknicktafel. Daardoor heb je een prachtige groene buffer achter je tuin waar je desgewenst je buren kan ontmoeten. In je privétuin verlies je trouwens geen ruimte aan een fietsenschuur, want elke woning heeft een eigen berging voor fietsen en tuinspullen in de ondergelegen parkeerkelder.

Volgen en inschrijven

Heb je interesse in dit project? Meld je aan voor de projectnieuwsbrief en je wordt op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen. De definitieve inschrijving start op donderdag 22 september 2022 om 9.00 uur.

