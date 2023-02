Gokspellen zorgen al eeuwenlang voor vertier: waar begon het?

Gokkast of fruitmachine

De gokkast is het ‘jongste’ spel van de drie, ookal gaat de geschiedenis ver terug. Het verhaal van de gokkast (ook bekend als fruitautomaat, gokautomaat of fruitmachine) begint in 1891, New York. Het bedrijf Sittman en Pitt creëerde daar de voorloper van de moderne gokautomaat. In 1895 maakte Charles Augustus Fey een gokautomaat genaamd Liberty Bell. Het model bestond uit drie rollen met symbolen, zoals hoefijzers, schoppen en harten erop. Deze machine werd verboden, maar het succes was niet meer te stoppen.

In 1907 werd door Herbert Mills de eerste gokautomaat met vruchten geïntroduceerd. De echte ontwikkeling van de elektronische gokautomaten laat nog ruim 50 jaar op zich wachten. In de jaren ’60 werd door fabrikant Bally de ‘Money Honey’ geïntroduceerd, de voorloper van de gokkast zoals je hem vandaag de dag ziet in casino’s en films.

Roulette: het wiel dat blijft draaien

Roulette is het spannende en bekende spel dat bedacht zou zijn door Blaise Pascal, een Franse uitvinder. In 1655 ontwierp hij een groot wiel dat zichzelf eeuwig in beweging houdt, zonder een externe energiebron aan te boren. Volgens de overlevering zijn het zijn vrienden geweest die in het draaiende wiel een geschikt spel zagen. Uit diverse bronnen blijkt dat roulette rond 1800 voor het eerst in Parijs werd gespeeld.

Van roulette bestaan twee hoofdvarianten: de Amerikaanse roulette en de Franse roulette, ook wel de Europese roulette genoemd. De Amerikaanse variant heeft twee vakjes met een nul (0 en 00) en in totaal 38 vakjes. De Franse roulette heeft maar 37 vakjes en maar een nul (0). De extra nul in de Amerikaanse variant geeft de casino’s een groter voordeel. In Nederland wordt over het algemeen alleen Europese roulette gespeeld.

Het mysterie van blackjack

Een tikkeltje mysterieuzer is de geschiedenis van het beroemde kaartspel blackjack. Over blackjack doen tot de dag van vandaag verschillende verhalen de ronde. De meeste historici zijn het er over eens dat blackjack een casinovariant is van het bekende eenentwintigen.

Het spel wordt halverwege de 18e eeuw voor het eerst beschreven in Frankrijk en wordt destijds Vingt-Un (21) genoemd. Sommigen geloven dat de Spaanse schrijver Miguel de Cervantes in de vroege 17e eeuw in een van zijn boeken (Rinconete y Cortadillo) al naar het huidige blackjack verwijst.

Ook over de herkomst van de naam gaan verschillende verhalen rond. Aannemelijk is dat deze is afgeleid van een combinatie tussen schoppenaas of zwarte boer (Jack). Sommigen geloven dat de naam van het spel rond eind 19e eeuw in de mijnwerkerindustrie van de Verenigde Staten ontstond. Blackjack was de bijnaam van een zinkerts. Deze erts wees er op dat er goud of zilver in de buurt was en stond dus voor dubbele winst.

Ook vandaag de dag veel gespeeld

Al deze spellen hebben een ding met elkaar gemeen: ze schreven geschiedenis en zijn ook nu nog ontzettend populair. Veel van deze spellen kun je vandaag spelen in een online casino zoals Casino777.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ jaar

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.