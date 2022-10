Groeiend Eindhoven interessante speler voor nieuwe bedrijven

Colliers International Business ServicesDe binnenstad van Eindhoven transformeert in rap tempo tot een spectaculair centrum met internationale allure. Ramon van Stekelenborg, directeur bij vastgoedadviseur Colliers in Eindhoven, heeft hoge verwachtingen voor de toekomst.

Plannen opnieuw bekijken

‘Alle ingrediënten voor een wereldstad zijn hier aanwezig. Nu moeten ze elkaar gaan versterken’, zegt Van Stekelenborg. Hoewel Eindhoven bloeit staat de stad ook voor grote uitdagingen. Zoals hoge bouwkosten, de stikstofproblematiek, de stijgende rente en de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. ‘Het is de vraag of in deze omstandigheden grote gebiedsontwikkelingen in het centrum nog rendabel zij. Ontwikkelaars zulle terug moeten naar de tekentafel.’

Van klein naar groot

De kans is groot dat projecten die nu nog vertraging oplopen in de toekomst vrijwel tegelijkertijd worden opgeleverd. Een aanbod van gloednieuwe kantoorpanden overspoelt dan de markt. ‘Gelukkig is Eindhoven een stad waar startups snel uitgroeien tot grote, goedlopende bedrijven. Neem bijvoorbeeld Philips; een megabedrijf dat ooit klein begon en waaruit onder andere ASML, FEI en NXP zijn ontstaan.’ Potentiële bedrijven als Sendcloud en Lightyear bewijzen de innovatieve kracht van de regio, zegt Van Stekelenborg. ‘Eindhoven heeft het allemaal. Als we dat meer uitdragen, zijn die kantoren zo gevuld.’

Zorgen om recessie

De groei van het aantal bedrijven dat zich in Eindhoven verstigt uit zich in de huurprijzen. Voor nieuwe kantoren wordt inmiddels meer dan tweehonderd euro per vierkante meter betaald. Maar de vraag is hoe lang die stijging voortzet. Van Stekelenborg merkt dat bij vastgoedpartijen een naderende recessie al in het achterhoofd meespeelt. ‘Beleggers willen minder betalen dan voorheen, terwijl de verkoper nog vasthoudt aan een hogere prijs. Daar ontstaat nu in een deel van de markt een mismatch.’

Samen naar een oplossing zoeken

Als de economie krimpt, gaan bedrijven besparen. In geval van nood willen ze hun huurcontract zo snel mogelijk beëindigen, inkrimpen of een deel van de kantoorruimte onderverhuren. Het team van Van Stekelenborg kan kantooreigenaar helpen tot een oplossing te komen en leegstand invullen als die onverhoopt ontstaat. Daarnaast adviseert Colliers aan de huurderszijde. ‘Organisaties willen steeds meer flexibiliteit in hun huisvesting. Wij kunnen ze daarbij helpen, bijvoorbeeld door het kantoor te herinrichten of door een geschiktere plek te vinden.’

Alle expertise in huis

Colliers Eindhoven is recent verhuisd naar het Kennedyhuis, op de drukke route van Centraal Station naar de Technische Universiteit. Het team heeft veel regionale kennis en onderhoudt persoonlijk contact met zijn opdrachtgevers; van uit particuliere ondernemers tot grotere, institutionele partijen. ‘Met onze experts kunnen wij elke behoefte op vastgoedgebied invullen. Van taxaties tot transacties en van verduurzaming tot beheer.’