Henk (60): ‘De herinneringen aan mijn overleden broer maken deze verzameling extra bijzonder’

“Zodra ik de lampjes op zolder aan doe, denk ik meteen: fijn, ik ben er weer. En ik kan uren bezig blijven. Hier wat verzetten, daar weer wat aanpassen”, vertelt Henk. “Langzaamaan groeide de verzameling uit tot wat het nu is.”

Zeldzame exemplaren

“Mijn broer is helaas op 58-jarige leeftijd overleden, maar de herinneringen aan hem maken de verzameling extra bijzonder”, zegt Henk. Jaren geleden tikte zijn broer een schilderij op de kop bij een rommelmarkt voor maar 2,50 euro. Op het schilderij is een paard en wagen te zien, bovenaan prijkt de titel ‘Heineken’s’.

“De ‘s’ is niet meer zichtbaar op het schilderij, wat aangeeft dat het écht een oude parel is. De waarde bleek tussen de 75 tot 100 euro te liggen. “Dat zijn zeldzame items waar ik heel blij mee ben”, vertelt Henk.

Van jongs af aan

Hij begon ongeveer 45 jaar geleden met verzamelen. Als kind sliepen Henk en zijn broer in dezelfde slaapkamer. Zijn broer verzamelde Amstelspullen en Henk begon met Heineken. Toen had hij nog geen idee dat het zo’n grote verzameling zou worden. Inmiddels telt de verzameling 1200 unieke glazen, meerdere vlaggen, ontelbaar veel openers, vaandels, molens, lampen en nog veel meer.

Toen Henk het huis uit ging, verhuisde hij zijn spullen mee naar zijn eerste woning, waar hij een apart kamertje inrichtte met zijn verzamelitems. Inmiddels woont hij samen met zijn vrouw. Natuurlijk verhuisde zijn verzameling mee. “Het liefst zou ik op de eerste verdieping een kamer inrichten met verzamelitems, maar dan moet ik naar de camping verhuizen van mijn vrouw”, zegt Henk lachend.

Kraamcadeau

Het mooiste aan het verzamelen vindt Henk de verhalen achter alle spullen. Zo kreeg hij een emaille plaatje van een zwager bij de geboorte van zijn eerste zoon. “Mijn zwager moest een afgebrand café slopen, maar zag nog een Heinekenbordje - volledig in tact - aan de muur hangen. Hij dacht meteen aan mij. Hij heeft het eraf geschroefd en bij het kraamcadeau gedaan. Prachtig toch?”, zegt Henk.

Kwajongensstreek

Er is een andere anekdote, een kwajongensstreek waar Henk nog steeds om moet lachen. “Lang geleden, tijdens de Vierdaagse in Nijmegen, hadden een vriend en ik een mooie Heinekenvlag op het oog. Die hebben we toen meegenomen zonder toestemming. We werden in de kraag gevat, maar we kwamen ermee weg. De vlag moesten we natuurlijk inleveren.’’

Op dag twee kregen ze nog een kans. Henk: “Toen besloten we netjes te vragen of we de vlag mochten kopen. Voor 25 gulden was ie voor ons.” De vlag heeft nog steeds een belangrijke plek op zolder en hangt tegen het schuine dak van de zolder.

Trots

Henk vindt het bijzonder dat Heineken het grootste - en voor hem ook het lekkerste - biermerk uit Nederland is en nu 150 jaar bestaat. “Het merk heeft natuurlijk een flinke geschiedenis opgebouwd, is uitgebreid over heel de wereld en heeft heel vroeger in Frankrijk prijzen gewonnen.” Hij verwijst naar de prijswinnende pilsener in 1889. “En dat gewoon als bierbrouwerij uit Nederland hè?”, zegt hij trots.

