Het Pius X-College: een grote school waar je je gezien en thuis voelt

Bij het kiezen van een niveau hebben ouders soms het gevoel alsof ze daarmee de toekomst van hun kind vastzetten. Dat is zeker niet het geval, verzekert Panjoel. “De brugklas is er om samen te ontdekken wat de juiste plek is. Leerlingen zijn bij ons aan zet: bij de gesprekken met ouders schuift ook de leerling aan. Wij kunnen een leuk plan bedenken voor een beter cijfer, maar een leerling weet zelf beter wat hij nodig heeft”. Hellwig vult aan: “We helpen leerlingen graag hun talenten te ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld Pius X-TV, gemaakt door en voor leerlingen, er is een jaarlijks Open Podium waar leerlingen zang- en danskunsten laten zien en er is een robotteam. Leerlingen kunnen zelfs een cursus lassen volgen, ook als ze op havo of vwo zitten. Zo kun je erachter komen wat je leuk vindt”.