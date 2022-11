Ik kom bij haar terug, dat heb ik beloofd

Ons plekje

‘’Haar plek wordt ook mijn plek. Het wordt onze plek.’’ In 1975 leerde Johan Ricky kennen. In 1976 werd hij verliefd. Een paar keer in de week gaat hij naar haar plekje aan het open bosperceel op natuurbegraafplaats Schoorsveld dichtbij Eindhoven. “Dan loop ik tussen die twee vennen door en voel de rust over me heen komen. De ene keer loop ik rechtstreeks, de kortste weg, maar ik neem ook weleens de kronkelende bospaden.” Altijd neemt hij een gerbera voor haar mee, haar lievelingsbloem. Voor Johan is dit de mooiste plek op aarde. “Omdat Ricky hier is, maar ook omdat het voor mij zo’n fijne plek is om naartoe te gaan. Als het mooi weer is, ga ik in het gras zitten. Ben ik met de fiets dan heb ik mijn boterham bij me en drink ik een kop koffie. Dat zijn mooie momenten. Dan hoor ik een vogel fluiten en ga lekker achterover in het gras liggen.