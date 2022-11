Jan veranderde zijn leven compleet: ‘Als ik zo was doorgegaan, had ik niet meer geleefd’

Gezondere leefstijl

Vol goede moed stapte Jan in de ‘omschakelstatus’. Door zijn drukke baan lukte het hem echter niet om zelfstandig een andere leefstijl aan te nemen. Door het vele (ongezonde) eten en drinken kreeg Jan vage klachten aan zijn arm en rug. Via de huisarts kwam de Eindhovenaar uiteindelijk terecht bij de fysiotherapeut van B-Fysic . “Die wist meteen waar het door kwam: een ongezonde leefstijl. Ik ben vervolgens doorverwezen naar een van de interne leefstijlcoaches en stroomde in bij het zogeheten CooL-programma, dat erop is gericht om je levensstijl te veranderen.”

Moeite met de verleiding

De bellen gingen meteen rinkelen toen Lucy Sietsma (26), leefstijlcoach bij B-Fysic, Jan voor het eerst zag. “Qua beweging was hij op zich al lekker bezig. Maar het stukje voeding en vooral leren omgaan met de verleiding, daar had Jan erg veel moeite mee. Ook qua slapen hebben we wat veranderingen doorgevoerd. We zijn nu een jaar bezig en zien echt al effect van het coachingstraject”, vertelt Lucy trots. Jan knikt bevestigend: “Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu.”

CooL-programma

De laatste jaren richt B-Fysic zich, naast fysio- en ergotherapie, steeds meer op leefstijl met o.a. het CooL-programma , dat vergoed wordt uit de basisverzekering. “We focussen ons met het programma eerst op de basis: voeding, slapen en bewegen. Wat kunnen we hierin veranderen? Daarna gaan we in op stress, ontspanning en tijd voor jezelf nemen. Het gaat echt om gedragsverandering en mindset. Mensen hebben vaak moeite met veranderingen, daar helpen we ze bij.”

Doorverwijzing vanuit de huisarts

Een CooL-traject duurt ongeveer twee jaar. Lucy en Jan komen één keer per maand samen voor een coachgesprek. “We zitten echt op coachen en gaan niet de zaal in voor personal training. Het CooL-programma is gericht op duurzame gedragsverandering. Gedrag kun je veranderen en als dat lukt, gaan de kilo’s er vanzelf af”, legt Lucy uit. Jan vult haar aan: “Je moet hier niet komen om snel dertig kilo te willen afvallen, maar om zelfdiscipline te ontwikkelen en bewustwording te creëren. Dat je nadenkt over wat je elke dag eet. Uiteindelijk moet het automatisme worden.”

Nooit meer ziek eten

Volgens Lucy komt Jan steeds een stapje dichter bij het automatisme. “Hij denkt echt na over wat hij in zijn mond stopt en de hoeveelheid. Een jaar geleden was dat nog niet zo. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen: mensen helpen met verandering in een gezondere leefstijl, zowel fysiek als mentaal.” En Jan, die wil nooit meer terug naar het oude leven. “Laatst heb ik me op de verjaardag van mijn dochter zo volgegeten met hapjes, dat ik er ‘s nachts ziek van werd. De verleiding was té groot en ik werd meteen afgestraft. Vroeger at ik zo een reep chocolade in één keer op, nu eet ik veel fruit en groenten. Als ik was doorgegaan op de oude voet, had ik nu niet meer geleefd.”