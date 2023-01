Je woning verduurzamen met het ISO+ kozijn

Kunststof kozijnen nieuwe standaard

Het kabinet staat voor de opgave om tot 2030 in totaal 100.000 nieuwe woningen per jaar te laten bouwen, om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Kunststof kozijnen zijn populair in de woningbouw. De kozijnen worden tegenwoordig in bijna alle nieuwe woningen geplaatst. Ook in vele oudere woningen worden kunststof kozijnen geplaatst als de houten kozijnen vervallen zijn of er gekozen wordt voor een beglazing met een hoger rendement.