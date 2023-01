John (52): ‘Ik heb voor het eerst van mijn leven een thuis

NeosAls achttienjarige kwam John voor het eerst in aanraking met justitie en in de jaren daarna ging hij keer op keer de mist in. Inbraak, fraude, oplichting en harddrugs. John is er niet trots op, maar hij kan het allemaal afvinken. Alles bij elkaar zat hij dertien jaar van zijn leven achter de tralies. Kun je dan je leven nog op de rails krijgen?

Ja, dat kan. John is er het levende bewijs van. Tegenwoordig heeft hij een baan en een eigen huis. Voor hij vertelt hoe hij dat heeft bereikt, gaan we terug in de tijd. Heel even maar, want John laat het verleden het liefst achter zich. “Ik heb een rugzak met heel veel ellende erin. Daar heb ik een grote knoop in gelegd, zodat ik me kan richten op de toekomst. Maar ik kan wel vertellen dat ik geen liefde heb gekend van mijn ouders. Ze waren allebei alcoholist en verkochten cocaïne vanuit huis.”

Desondanks was John een sociale kerel en had hij volop vrienden. Althans, dat dacht hij. “Nu ik erop terugkijk, realiseer ik me dat het geen echte vrienden waren. Ik had altijd geld, dus ik kon vriendschappen kopen. Om aan dat geld te komen, deed ik dingen zonder bij na te denken. Heel impulsief. En dan werd ik weer opgepakt.”

De juiste begeleiding

Anderhalf jaar geleden was John er klaar mee. Hij zat na zijn detentie vrijwillig in een kliniek voor verslavingszorg en was supergemotiveerd om zijn leven op de rit te krijgen. Daarvoor had hij wel de juiste begeleiding nodig. “Ik wist wat ik wilde, maar niet hoe ik het voor elkaar moest krijgen”, zegt hij daar zelf over. Op dat moment kwam Neos in beeld, een regionale organisatie voor volwassen dak- en thuislozen met een complexe problematiek en slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel.

“Wij vinden het belangrijk om vroeg contact te hebben met iemand als diegene bijvoorbeeld nog in de penitentiaire inrichting zit of zoals in het geval van John, in het resocialisatietraject”, vertelt Mirte, trajectbegeleider van Neos. “We hebben ook contact met de begeleiders, casemanager en alle andere samenwerkingspartners van de instelling, zodat we goed in kaart kunnen brengen hoe we de deelnemer optimaal kunnen begeleiden.”

Soms een terugval

Stapje voor stapje boekte John vooruitgang. En nee, dat ging niet zonder slag of stoot. “Qua alcohol- en drugsgebruik heb ik echt wel eens een terugval gehad, maar ik leerde tijdens het traject ook dat het niet erg is om fouten te maken. Dat je daar niet voor wordt afgestraft. Ik heb geleerd om het zelf aan te geven als het niet goed gaat. Ik was het niet gewend om daarover te praten, maar daar hielp Mirte me mee. Ik leerde hoe ik structuur kon aanbrengen in mijn leven en langzaamaan ging dat steeds beter.”

Trots in de spiegel kijken

Op de vraag hoe het nu met hem gaat, begint John te stralen. “Ik heb voor het eerst van mijn leven een thuis met alles erop en eraan. Mijn huis is altijd schoon en ik heb verantwoordelijkheid op mijn werk. Als ik langs de spiegel loop, kijk ik erin en zeg ik tegen mezelf: ‘Kijk eens, tegenwoordig heb ik het een stuk beter voor elkaar.’ Nu stel ik echt iets voor in de maatschappij. Ik ben zeer trots.”

John heeft gedichten geschreven over zijn verleden en toekomst. Je kunt deze lezen op de website.