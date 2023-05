Johnny: ‘Ik zat op de bodem van een diepe put, maar nu gaat het heel goed’

NeosJohnny had geen werk en geen woning. “Ik woonde vooral in mijn auto. Overal en nergens. Ik zat in een heel diep dal”, blikt hij terug. “Het was een moeilijke periode, die ik nu wel eens omschrijf als een donkere tunnel, zonder dat ik het lichtje aan het eind ervan kon zien.”

Zijn jeugd omschrijft hij als turbulent en wat er daarna allemaal is gebeurd, laat hij liever in het midden. “Het is niet makkelijk als je geen vaste woonplaats hebt. Je leeft continu in onzekerheid”, zegt hij. “Uiteindelijk klopte ik aan bij de woningcorporatie, want ik wilde heel graag opnieuw beginnen en dan heb je in de eerste plaats een huis nodig. Zij konden mij niet aan een woning helpen, maar verwezen mij door naar Neos.”

Wat doet Neos?

Neos is een regionale organisatie voor (dreigend) dak- en thuislozen vanaf 18 jaar met een complexe problematiek en voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel. Hiervoor werkt de organisatie samen met diverse partners zoals wijkteams, instanties en onderwijsinstellingen. Nadat Johnny contact op had genomen met deze organisatie, kwam hij op de wachtlijst voor een studio. “Er werd mij ook opvang aangeboden door Neos, maar dat wilde ik niet, dus ik heb gewacht tot er een studio vrijkwam. Dat duurde een half jaar en vanaf dat moment startte het begeleidingstraject. Daarna ging het eigenlijk heel snel de goede kant op.”

Neos gaf vertrouwen en motivatie

Volledig scherm © Neos Johnny werkte samen met zijn begeleidster aan een daginvulling. “Ik merkte al snel dat sporten voor mij een heel goede uitlaatklep was, dus ik begon intensief te sporten. In de gesprekken met Neos leerde ik om op mijn eigen leven te reflecteren, om mezelf de spiegel voor te houden en te onderzoeken hoe ik het beste uit mezelf kon halen. Natuurlijk moest ik het zelf doen, maar Neos heeft er een positieve bijdrage aangeleverd dat ik kon opkrabbelen en mezelf terugvond. Door alles wat ik had meegemaakt, was ik best gesloten en wantrouwend, maar Neos gaf mij vertrouwen en wist mij te motiveren, waardoor ik meer van mezelf durfde te laten zien. Ik ben opener geworden en ook meer van mezelf gaan houden. Dat is toch heel belangrijk.”

Een baan en een eigen huis

Na verloop van tijd kreeg Johnny een zogeheten DOOR!-woning. Die staat het eerste jaar nog op naam van Neos, maar na een jaar, als alles goed gaat, komt de huur op naam van de deelnemer te staan. “Het zoeken naar werk, was nog best even lastig, maar de gesprekken met de organisatie hebben mij geholpen om te ontdekken wat ik graag wilde doen. Uiteindelijk lukte het en kreeg ik een fulltime baan. Toen dat goed ging, kwam het huurcontract op mijn naam te staan. Ik heb nu dus werk en een eigen huis.”

“Ik zat op de bodem van een diepe put, maar nu gaat het heel goed. Ik sport nog steeds vrijwel dagelijks, naast mijn fulltime baan. Ik zit nu zelfs in de bewonerscommissie van de flat waar ik woon. Als er problemen zijn, hebben de leden van de commissie overleg hoe we dingen op kunnen lossen en samen werken we aan een veilige en stabiele buurt.”

Het traject bij Neos is eind vorig jaar afgesloten en bang om terug te vallen is hij niet. “Nee, totaal niet. Ik heb discipline opgebouwd. Ik heb heel veel geleerd van mijn oude situatie en ben er een sterker persoon van geworden. Het leven is niet alleen maar zonneschijn, soms moet je wel eens doorzetten, maar als ik zes keer val, sta ik zeven keer op. Ik red het wel. En mocht ik toch eens een dipje hebben, mag ik altijd contact opnemen met mijn begeleidster van Neos.”

