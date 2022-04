La Bonne trakteert: vier gratis concerten in april en mei

Het koninklijk mannenkoor verzorgt een viertal mooie gratis concerten in de regio Eindhoven, te beginnen in Eersel op 10 april. Een mooie première mede omdat voor het eerst met Harmonie De Goede Hoop wordt opgetreden. Samen brengen ze een mooi gevarieerd programma. De 24e april is Son aan de beurt in het Vestzaktheater. La Bonne zingt solo met prachtige werken waarvan diverse a-capella gezongen worden. En de dirigent heeft nog een leuke verrassing voor het publiek in petto.

Op 1 mei volgt een concert in Nuenen in de heel mooi klinkende Heilige Clemenskerk waar de koepel zich zal vullen met prachtige klanken. Velen hebben er prachtige herinneringen aan. De afsluiting van de concertreeks is in Waalre op 15 mei in de Sint Willibrorduskerk. Meer informatie over de concerten vind je op de website.

Tijdreis door de geschiedenis van Eindhoven

Ter ere van het 150-jarig jubileum is een zeer goed leesbaar, feitelijk interessant, rijk geïllustreerd boek uitgebracht. Dit boek neemt jou naast de historie van La Bonne tevens mee op een tijdreis van 150 jaar door de geschiedenis van Eindhoven, en de omliggende dorpen. Pas in 1920 was ‘Groot’ Eindhoven een feit. Het wordt allemaal uit de doeken gedaan. De ontwikkeling van de industrie, het vervoer, de digitale revolutie, de cultuur, noem maar op. Het is een boeiend boek voor iedereen die iets met Eindhoven heeft. Een mooi cadeau om te geven en te ontvangen. Bij ieder concert zal een stand aanwezig zijn waar dit boek te koop ligt. Kunt je niet zolang wachten? Op de website boekhandels Eindhoven vind je de verkoopadressen.

Gezamenlijk koorklank

La Bonne en de Brabantzangers zijn in vergevorderde besprekingen om samen verder te gaan. Inmiddels repeteren veel Brabantzangers samen met La Bonne en tijdens de Cadeau Concerten zullen zij “acte de présence” geven. Vele zangers blijven plezier aan hun hobby houden en de gezamenlijke mooie koorklank zal nog lang te horen zijn.

85 actieve zangers verwelkomen graag nog meer zangers. Mannen die misschien hun koor verloren hebben door corona, die een fijne ontspannende hobby zoeken, die weer willen gaan zingen, hun gezondheid een plezier willen doen, al deze mannen zijn welkom om te komen luisteren of proef zingen op dinsdagavond aan de Weisshorn 169. Van 19:30 tot 22:00 uur. Kom de muzikale sfeer ervaren, je bent van harte welkom.