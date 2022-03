Lentekriebels? Haal de bezem door jouw interieur

Wat pak jij aan met de voorjaarsschoonmaak

De vloer aanpakken

Is jouw vloer aan vervanging toe door slijtage of wil je simpelweg iets anders? Wat jouw reden voor een nieuwe vloer ook is, de start van de lente is een goed moment om je huis eens flink onder handen te nemen. Die eerste zonnestralen geven je genoeg energie voor dit karwei.

Kiezen van een nieuwe vloer

De vloer vormt de basis van elk interieur. Je wilt er dus niet zomaar een uitzoeken. Denk voordat je een nieuwe vloer koopt goed na over wat je wilt. Doe inspiratie op en laat je informeren over verschillende soorten vloeren. Denk ook na over het onderhoud en de stijl. Gietvloeren geven bijvoorbeeld een industriële sfeer aan je interieur, terwijl houten vloeren voor wat meer warmte zorgen. En als je dan je keuze hebt gemaakt voor bijvoorbeeld een houten vloer, ben je nog niet klaar. Er valt ook heel wat te kiezen binnen de categorie houten vloeren. Laten we daar eens wat verder op inzoomen.

1. Rustige basis vs. eyecatcher

Wil je een rustige basis of juist een echte eyecatcher als vloer, it’s up to you. En natuurlijk ook afhankelijk van de rest van jouw interieur. Een robuuste houten vloer met veel noesten oogt wat drukker dan een neutrale lichte houten vloer.